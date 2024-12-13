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Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Bin Makaron ve 40 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Bin Makaron ve 40 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Soma ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken, bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla çok sayıda kaçak sigara ve kilolarca tütüne el konulurken 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Soma ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda S.K.'ye ait ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 15 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 40 kilogram tütün, 20 bin adet boş makaron, 100 adet sigara sarma kağıdı, 100 adet sıvı elektronik nargile tütünü ele geçirilmiştir. Şüpheli S.K. hakkında adli makamların talimatı doğrultusunda tahkikata başlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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