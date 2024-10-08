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Manisa'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Milyon TL'lik Lüks Cip Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Milyon TL'lik Lüks Cip Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 106 gram esrar, sentetik ecza hapları ve ruhsatsız silahlarla birlikte piyasa değeri 5 milyon TL olan lüks bir cip ele geçirildi. Şüpheli E.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada esrar, sentetik ecza hapı ruhsatsız silah ve tüfeklerle birlikte 3 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan 5 milyon değerindeki lüks cip ele geçirildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Sancaklıkayadibi Mahallesinde ikamet eden E.S.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 106 gram esrar, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 45 adet av fişeği ile birlikte üzerinde 3 farklı dosyadan yakalama kaydı bulunan piyasa değeri 5 milyon TL olan lüks cip ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatılırken şüpheli E.S.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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