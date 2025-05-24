Manisa'da Jandarmadan Sentetik Ecza Operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri, iki şahsa ait ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde K.G. ve E.G. isimli şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA