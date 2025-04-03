Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1.182 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahıs yapılan üst aramasında yüzlerce sentetik ecza hapı ile birlikte yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesinde, M.A. (31/E) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1.182 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA