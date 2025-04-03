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Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1.182 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1.182 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında 31 yaşındaki bir şahıs üzerinde 1.182 adet sentetik uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat sürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahıs yapılan üst aramasında yüzlerce sentetik ecza hapı ile birlikte yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesinde, M.A. (31/E) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1.182 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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