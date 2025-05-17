Manisa'da Jandarma Operasyonunda İki Hükümlü Yakalandı

Manisa'da Jandarma Operasyonunda İki Hükümlü Yakalandı
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Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Turgutlu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmasıyla 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan A.İ.Y. (46) ile "Silahlı Yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.Ç. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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