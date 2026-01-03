Haberler

Salihli'de sahte rakı ve kaçak makaron ele geçirildi

Salihli'de sahte rakı ve kaçak makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 25 litre sahte rakı, 620 adet makaron ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 litre sahte rakı, 620 adet içime hazır makaron ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir şahsın ikametinde sahte rakı üretimi yaparak ticaretini gerçekleştirdiği yönünde bilgiye ulaştı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, A.C. (61) isimli şüpheliye ait adreste yaptıkları aramada 25 litre sahte rakı, 620 adet içime hazır makaron ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 gözaltı

Yatırım bankasına ikinci operasyon: 9 kişi gözaltında
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 gözaltı

Yatırım bankasına ikinci operasyon: 9 kişi gözaltında
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü