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Manisa'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Manisa'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Olay yerinde çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemelerde F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Olay yerinde yapılan aramada, 1 adet laptop, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 4 adet cep telefonu, 20 adet demir çivi ve 21 adet demir çubuk ele geçirilirken suç üstü yakalanan şüpheliler karakola götürüldü. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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