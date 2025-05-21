Manisa'da Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: Bir Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen otomobil ile ışık ihlali yapan bir başka otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu üzerindeki Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen B.Ö. yönetimindeki 45 RA 3787 plakalı otomobil ile Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen Ö.K. yönetimindeki 35 BPB 079 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 RA 3787 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu İzmir istikametine bir süre kapalı kalan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü. - MANİSA