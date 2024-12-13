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Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen işçi servisi ile tır arasındaki kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçi servisinin tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gelenbe Mahallesi'nde V.K.'nin kullandığı 10 APS 390 plakalı işçi servisi, aynı yönde seyir halinde olan O.B. yönetimindeki 34 EDP 286 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen işçi servisinde bulunan sürücü ve 5 yolcu yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan yolculardan Burak Saydam (21) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yolcuların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İşçi servisinin Balıkesir'den Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıdığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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