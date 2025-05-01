Manisa'da İçme Suyu Arızasını Tamir Ederken Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde içme suyu arızasını tamir etmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından patika yolda ölü bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Çapkın, dün sabah saat 08.00 sıralarında evlerine gelen içme suyu arızasını tamir etmek için dağlık arazide içme suyunun kaynağının bulunduğu Yünçayı mevkiine gitti. Yaşlı adamın akşama kadar eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından dağlık arazide yapılan aramalarda saat 23.00 sıralarında Hüseyin Çapkın, evine yakın bir bölgede patika yolda oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Çapkın'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadığı, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi. - MANİSA