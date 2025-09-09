Manisa'da 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' Uygulaması Gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 17 mahallede "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17 mahallede, 33 okul önünde eş zamanlı "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Denetimde, okul çevreleri, parklar, metruk binalar ve umuma açık alanlar kontrol edilip, şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez, Sart, Adala, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı, JASAT, Asayiş ve Trafik Timleri olmak üzere 64 personelin katıldığı huzur denetiminde, 112 okul servis aracı kontrol edilirken, okul çevresinde bulunan kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Salihli'de, halkın ve öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için benzer uygulamaların aralıksız süreceği öğrenildi. - MANİSA