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Manisa'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
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Akhisar'da 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 19 ve 21 yaşındaki iki şüpheli yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şüphelilerin, Manisa dışından gelerek suç işledikleri belirlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen biri 19 diğeri 21 yaşındaki iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının fail ya da faillerini bulmak için başlattığı çalışmada, olayları gerçekleştiren şüphelilerin Y.A. (19) ve E.A. (21) olduğunu tespit etti. İlçe genelinde 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin, Manisa dışından gelerek Akhisar'da suç işledikleri, ayrıca İzmir ve Soma'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin Akhisar'da saklandıkları adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, çalınan bazı eşyalara ulaşıldı.

Gözaltına alınan Y.A. ve E.A., 1 Ocak 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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