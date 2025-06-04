Manisa'da FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Manisa'da FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi A.İ.D.'yi yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olma' suçundan aranan A.İ.D. (45/E) isimli şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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