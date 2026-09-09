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Manisa’da feci kaza: Kamyonun altında kalan motosikletli hayatı kaybetti

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonun altında kalan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonun altında kalan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen kamyon, sağ tarafta bulunan bir fabrikaya giriş yapmak istedi. Bu sırada iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen 17 yaşındaki A.Ü. yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan kamyonun sağ tarafına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. A.Ü.'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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