Manisa'da Evde Yangın: 2 Muhabbet Kuşu Telef Oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden olurken evde bakılan 2 muhabbet kuşunun dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Okçular Sokakta bulunan bir apartmanın 1. katında çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının mutfakta bulunan buzdolabının elektrik aksamından başladığı tahmin edilirken evde maddi hasar meydana geldiği ve o sırada evde bulunan 2 muhabbet kuşunun dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA