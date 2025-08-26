Manisa'da Evde Yangın: 2 Muhabbet Kuşu Telef Oldu

Güncelleme:
Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açarken, evdeki 2 muhabbet kuşu dumandan etkilendi ve telef oldu. Yangının buzdolabının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Okçular Sokakta bulunan bir apartmanın 1. katında çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının mutfakta bulunan buzdolabının elektrik aksamından başladığı tahmin edilirken evde maddi hasar meydana geldiği ve o sırada evde bulunan 2 muhabbet kuşunun dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
