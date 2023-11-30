Manisa'da Evde Silah İmalatı Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi evinde tabanca ve tüfek imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan parçalar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinde kurduğu imalathanede tabanca ve tüfek yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İlçede yaşayan M.S.D'nin evinde silah tamiri ve imalatı yaptığı bilgisi üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 7 av tüfeği, 8 tabanca, 12 şarjör ile tabanca ve tüfek imalatında kullanılan çok sayıda tetik, yay, dipçik, namlu gibi muhtelif parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.