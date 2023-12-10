Manisa'da ev ve kiralık araç firmalarına denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 375 şahıs sorgulanırken, aranan 4 şahıs yakalandı. 98 aracın denetlendiği uygulamada, 2 araç sürücüsüne bin 387 TL para cezası kesildi. 132 günlük kiralık ev, 74 kiralık araç firması denetlenirken, 1 iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan 1774 sayılı kanunun 15. Maddesi gereği 2 bin 610 TL, 1 iş yerine çalıştırdığı kişiye uygun kimlik kartı vermemekten 1774 sayılı kanunun 15. Maddesi gereği 2 bin 610 TL idari para cezası uygulanmış, 4 iş yerinin ruhsatı bulunmadığından dolayı ilgili belediyeye bildirilmek üzere tutanak tutuldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, ülke geneliyle eş zamanlı olarak dün saat 10.00-20.00 saatleri arasında, 52 ekip 184 personelin katılımıyla günü birlik kiralanan evlere ve kiralık araç firmalarına yönetim denetim yaptı. Denetimlerde 375 şahıs sorgulanırken, aranan 4 şahıs yakalandı. 98 aracın denetlendiği uygulamada, 2 araç sürücüsüne bin 387 TL para cezası kesildi. 132 günlük kiralık ev, 74 kiralık araç firması denetlenirken, 1 iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan 1774 sayılı kanunun 15. Maddesi gereği 2 bin 610 TL, 1 iş yerine çalıştırdığı kişiye uygun kimlik kartı vermemekten 1774 sayılı kanunun 15. Maddesi gereği 2 bin 610 TL idari para cezası uygulanmış, 4 iş yerinin ruhsatı bulunmadığından dolayı ilgili belediyeye bildirilmek üzere tutanak tutuldu. - MANİSA