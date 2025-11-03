Manisa'da Ekim Ayı Asayiş Olayları Değerlendirildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla ekim ayında yaşanan asayiş olayları değerlendirildi. Toplantıda organize suçlarla mücadelede 4 operasyon yapıldığı bilgisini veren Vali Özkan bu operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığını, 21 kişinin tutuklandığını söyledi.

Manisa'da ekim ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik faaliyetleri, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın katılımıyla değerlendirildi. Toplantıda, Ekim ayında il genelinde yürütülen emniyet ve jandarma operasyonları, toplum güvenliğini artırmaya yönelik önleyici çalışmalar ve risk analizleri ele alındı. Vali Özkan, terörle mücadeleden kaçakçılıkla mücadeleye, siber güvenlikten trafik denetimlerine kadar birçok alanda yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

"Birlik ve bütünlüğe yönelik riskler kararlılıkla bertaraf ediliyor"

Vali Özkan, ülkemizin ve ilimizin huzur ve toplumsal birliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, "Terörle mücadele faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Memleketimizin dört bir yanında olduğu gibi, birliğimize ve bütünlüğümüze risk teşkil edecek hususların analiz edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalarımız etkin biçimde sürdürülmektedir" dedi.

Ekim ayında yürütülen terörle mücadele operasyonlarında 49 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişi tutuklandığı, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarıldı.

Organize suçlarla mücadelede 4 operasyon: 21 tutuklama

Toplum huzurunu ve ekonomiyi tehdit eden organize suç gruplarına karşı da etkin mücadelenin sürdüğünü belirten Vali Özkan, Ekim ayında 4 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığını, 21 kişinin tutuklandığını ve 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadelede 42 operasyon

Kaçakçılıkla mücadelede çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Özkan, "Ekim ayında 42 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı, bazıları tutuklandı veya adli kontrol altına alındı" dedi.

Narkotik suçlara 99 operasyon, 548 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Vali Özkan, "Hem arzın kontrol altına alınması hem de rehabilitasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla eylem planlarımız uygulanmaktadır. Ekim ayında narkotik suçlarla ilgili 99 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 548 kişi gözaltına alındı, 80 kişi tutuklandı, 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

122 aranan kişi yakalandı, 151 ruhsatsız silah ele geçirildi

Asayişe yönelik çalışmalar kapsamında, toplum içinde dolaşan hükümlülerin yakalanmasının büyük önem taşıdığını belirten Vali Özkan, Ekim ayında 122 aranan kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 151 silahın ele geçirildiği, 160 kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisi verildi.

"Siber güvenlikte her aileye görev düşüyor"

Siber suçlarla mücadele konusunda da değerlendirmede bulunan Vali Özkan, "Siber vatanın korunması, vatandaşlarımızın bu alandaki risklere maruz kalmaması büyük önem taşıyor. Ekim ayında siber birimlerimizce 148 suç unsuru tespiti yapıldı; ilgili şahıslar ve hesaplar hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi" dedi.

Ayrıca ailelerin de bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Vali Özkan, "Her anne ve babanın siber okuryazarlığını artırması, çocuklarını bu alandaki tehlikelere karşı koruması elzemdir" diye konuştu.

292 bin trafik denetimi, 47 bin işlem yapıldı

Trafik güvenliği konusunda yapılan çalışmalar aktaran Vali, "Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde tüm kamu birimlerimiz, trafik risklerini en aza indirmek için eylem planlarını uygulamaktadır. Ekim ayında şehir genelinde 292 bin denetim yapılmış, 47 bin işlem tesis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Daha huzurlu, daha güvenli bir şehir için el birliğiyle çalışıyoruz"

Konuşmasının sonunda emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür eden Vali Özkan, "Hem emniyetimize hem jandarmamıza hem de güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliğiyle daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir oluşturmanın gayreti içerisindeyiz" dedi. - MANİSA