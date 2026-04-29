Haberler

Manisa'da egzoz denetimi: 4,3 milyon TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da trafik ekiplerinin 6 gün süren abartı egzoz denetimlerinde binlerce araç kontrol edilirken, yüzlerce sürücüye cezai işlem uygulandı.

Manisa'da trafik ekiplerinin 6 gün süren abartı egzoz denetimlerinde binlerce araç kontrol edilirken, yüzlerce sürücüye cezai işlem uygulandı. 21 aracın trafikten men edildiği uygulamada araç ve sürücülerine 4 milyon 398 bin 556 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince 22-27 Nisan tarihleri arasında 'abartı egzoz' kullanımına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Toplam 26 ekip ve 56 personelin katıldığı uygulamalarda 1987 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı.

Denetimlerde kusurlu bulunan 318 araç ve sürücüsüne toplam 4 milyon 398 bin 556 TL idari para cezası kesildiği ve 21 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gürültü kirliliğine neden olan egzoz kullanan motosiklet ve otomobillere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!