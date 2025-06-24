Manisa'da Bunalıma Giren Kişi İntihar Etti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.K. eşiyle tartıştıktan sonra ruhsatsız tabancasıyla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da bunalıma giren bir kişi intihar etti

MANİSA - Manisa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi eşiyle tartıştıktan sonra silahla intihar etti.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası N.K. eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından saat 12.15 sıralarında evinden aşağıya inerek bir sigara içti. Ardından yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş eden N.K., hayatına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.K.'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BG-AY-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa
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