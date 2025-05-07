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Manisa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

Manisa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. K.K. isimli şahıs ağır yaralanırken, M.T. emniyete teslim oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, şüpheli kendi isteğiyle emniyete teslim oldu.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.K. isimli şahıs, M.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından bıçaklayan şahıs M.T. emniyete teslim olurken bıçaklanan şahsın ise Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan emniyete teslim olan M.T.'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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