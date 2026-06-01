Jandarmanın sıkı denetimi sonuç verdi

Güncelleme:
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın Kurban Bayramı tatili boyunca uyguladığı yoğun trafik tedbirleri sayesinde yaralanmalı trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında düşüş sağlandı. Bayram süresince meydana gelen 11 kazada 20 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2026 yılı Kurban Bayramı tatili kapsamında yürüttüğü trafik tedbirlerinin bilançosunu açıkladı. Bayram boyunca il genelinde gerçekleştirilen yoğun denetimler sayesinde yaralanmalı trafik kazalarında önemli oranda azalma sağlandı.

22 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 54 Trafik Jandarması Timi, 30 Otoyol Jandarması Timi ve 8 Motosikletli Trafik Jandarması Timi olmak üzere toplam 92 tim ve 245 personel görev yaptı.

Bayram tatili süresince otoyollar, devlet karayolları, il yolları ve mahalle yollarında denetimlerini artıran ekipler, sürücülere yönelik eğitici ve bilgilendirici faaliyetler de gerçekleştirdi. Emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyulması ve dikkatli sürüş konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Alınan tedbirler ve gerçekleştirilen özel denetimler sonucunda bayram tatili boyunca 11 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 20 vatandaş yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre, bir önceki yılın Kurban Bayramı tatiline kıyasla yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 42 oranında azalma sağlandı. Yetkililer, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
