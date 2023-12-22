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Manisa'da başkasına ait zeytin bahçesinden hırsızlık

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başkasına ait bir bahçeden zeytin toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ö.D., B.T. ve G.L. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli şahısların topladığı 41 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saruhanlı Jandarma Manisa Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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