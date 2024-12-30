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Manisa'da Bandrolsüz Tütün Ürünleri ile Yakalanan Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Manisa'da Bandrolsüz Tütün Ürünleri ile Yakalanan Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri, satışa hazır bandrolsüz tütün ürünleri ile yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlattı. Olayda, 17 bin 860 adet içi doldurulmuş makaron, 14 kilogram tütün ve 8 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahıs satışa hazır vaziyette ve izin belgesiz tütün ürünleri ile yakalandı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Güneşli Mahallesinde jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışma sonucunda 29 Aralık Pazar Günü B.G. (56/E) isimli şahsı, satışa hazır vaziyette bandrolsüz ve izin belgesiz tütün ürünleri ile birlikte yakaladı. Şahsın beraberindeki 17 bin 860 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 14 kilogram tütün ve 8 bin 200 adet bandrolsüz boş makarona el konuldu. Şüpheli şahıs B.G. hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işleme başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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