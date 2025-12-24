Haberler

Manisa'da bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu

Manisa'da bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Vali Özkan, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri bağımlılıklardan korumanın öncelikli görev olduğunu ifade etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bağımlılıkla mücadelede en etkili yol; önleyici çalışmalar, bilinçlendirme faaliyetleri ve kurumlar arası güçlü iş birliğidir" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; insanı odağa alan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırıldığı ve bireylerin sağlık hizmetlerine kolayca erişebildiği bir toplum hedefi doğrultusunda yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

Koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi. Bağımlılıkla mücadele alanında 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler, hedefler ve öncelikler ele alındı. Ayrıca sosyal risk haritaları üzerinden yerel düzeyde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir güvenlik veya sağlık meselesi değil, aynı zamanda geleceği ilgilendiren toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekerek, "Bağımlılıkla mücadelede en etkili yol; önleyici çalışmalar, bilinçlendirme faaliyetleri ve kurumlar arası güçlü iş birliğidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak öncelikli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, ailelerin, eğitim kurumlarının ve tüm kamu kuruluşlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bağımlılıkta rehabilitasyonun önemine dikkat çeken Vali Özkan, madde kullanımıyla ilişkili kişiler ve aileleri ile sosyal alanda çalışmalar yapılabileceğini belirterek, "Tedavi sürecinde sağlık birimleri ve diğer birimlerimiz ile birlikte ailelerin sosyal-psikolojik olarak toparlanması anlamında çalışma yapmalıyız. Hem sosyal yardım hem de sağlık birimleriyle irtibatının sağlanması anlamında hepimize düşen görevler var. Bu ailelerimiz belirlenip, analizlerinin yapılarak aileleri sosyal anlamda yalnız bırakmamak için bir müdahale mekanizması kurmalıyız" diye konuştu.

Toplantı, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Fenerbahçe bomba isme imzayı attırıyor
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Karar duruşmasında salon karışmıştı! İşte Daltonlar davasında isim isim verilen cezalar

Salon karışmıştı! İşte Daltonlar davasında isim isim yağan cezalar
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Fenerbahçe bomba isme imzayı attırıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı