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Manisa'da baba-oğula silahlı saldırı: Zanlı İzmir'de yakalandı

Manisa'da baba-oğula silahlı saldırı: Zanlı İzmir'de yakalandı
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın şüphelisi İzmir’de yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın şüphelisi İzmir'de yakalandı.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Kıtıllı (43) ile oğlu Ayaz Kıtıllı (16) motosikletleriyle seyir halindeyken, kimliği Yıldırım Z. (43) olduğu belirlenen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Yıldırım Z.'nin izini İzmir'de tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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