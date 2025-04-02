Manisa'da Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda baba Beytullah Doruk (58), çıkan tartışma sonrası oğlu Muzaffer Doruk'u (34) evin avlusunda av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir babanın oğlunu 31 Mart'ta öldürmesinin ardından Kırkağaç ilçesinde de bir baba 1 Nisan akşamı evlat katili oldu. Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda baba Beytullah Doruk (58), çıkan tartışma sonrası oğlu Muzaffer Doruk'u (34) evin avlusunda av tüfeğiyle başından vurdu. Vurulan Muzaffer Doruk olay yerinde hayatını kaybederken baba Beytullah Doruk ise Jandarma ekipleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Bir kız çocuğu babası olan Muzaffer Doruk'un cenazesi Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, acı haber tüm ilçeyi yasa boğdu. - MANİSA