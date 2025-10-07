Manisa'da Asayiş Toplantısı: Eylül Ayındaki Güvenlik Önlemleri Değerlendirildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eylül ayında yaşanan asayiş ve güvenlik olayları değerlendirilerek alınabilecek önlemler konuşuldu.

Manisa'da eylül ayı içerisinde yürütülen asayiş, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği aylık asayiş toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda, il genelinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonlar, önleyici faaliyetler ve risk unsurlarına yönelik mücadele başlıkları ele alındı.

Vali Özkan, Manisa'nın huzur ve güvenliğini sağlamak adına tüm kurumların koordinasyon içinde, kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Terörle mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirildi

Vali Özkan, terörle mücadele kapsamında Eylül ayında toplam 11 operasyon icra edildiğini belirtti. Bu operasyonlar sonucunda 8 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Vali Özkan, "Organize şekilde kötülük üreten yapılarla mücadele, birlik ve bütünlüğümüzün korunması açısından önceliğimizdir" dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede 34 operasyon

Ekonomik istikrarı tehdit eden ve risk oluşturan kaçakçılık faaliyetlerine karşı da İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yoğun mücadele yürütüldüğünü belirten Vali Özkan, Eylül ayında kaçakçılıkla ilgili 34 operasyon gerçekleştirildiğini, 41 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerden bazılarının tutuklandığını, bazılarının ise adli kontrol altına alındığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede 88 operasyon, 63 tutuklama

Uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadele konusuna ayrı bir başlık açan Vali Özkan, hem arzın kontrolü hem de talebin baskılanması amacıyla il genelinde etkili planlamalar yapıldığını söyledi. Eylül ayında 88 narkotik operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Özkan, "Bu operasyonlarda 495 kişi gözaltına alınmış, 63 kişi tutuklanmış, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" dedi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlar

Kamu güvenliği açısından önemli bir başlık olan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda da büyük başarı sağlandığını belirten Vali Özkan, Eylül ayı içinde 301 kişinin yakalanarak ilgili birimlere teslim edildiğini söyledi. Şu an il genelinde aranan ve cezası kesinleşmiş kişi sayısının 100'ün altına indiğini ifade eden Vali Özkan, "Hedefimiz bu sayıyı sıfırlamaktır" dedi.

Siber suçlara ve ruhsatsız silahlarla mücadeleye devam

Siber suçlar ve dijital ortamda gençlerin karşılaşabileceği riskler konusunda da çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Özkan, Eylül ayında siber suçlara ilişkin 27 konunun tespit edildiğini ve 2 operasyon yapıldığını ifade etti. Ayrıca, aynı dönem içerisinde 119 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 54 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Trafik denetimlerinde 639 bin araç kontrol edildi

Trafik güvenliği açısından yapılan çalışmalara da değinen Vali Özkan, Eylül ayında 639 bin aracın denetlendiğini ve kurallara uymayan 46 bin araca işlem yapıldığını açıkladı.

"Huzur ve güven için kararlılıkla devam ediyoruz"

Vali Vahdettin Özkan, konuşmasının sonunda Manisalı vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "Kamu kurumlarımızın tamamı ve vatandaşlarımızın desteğiyle Manisa'da, geleceğe güvenle bakmak adına asayiş ve huzura yönelik risk analizleri yapılmakta, iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmekte ve gerekli eylem planları hayata geçirilmektedir. Her kurum üzerine düşeni yerine getirmektedir. Manisalı vatandaşlarımızın da bu sürece yüksek derecede katkı ve katılım sağladığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor; gelecek ayların huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum." - MANİSA