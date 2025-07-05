Manisa'da Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Temmuz tarihinde saat 23.45 sıralarında 2. Anafartalar Mahallesi 1714 Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, Yiğit Burdur (37) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. B.K. (37) her iki bacağından, Y.K. (37) ve B.C.E. (23) ise ayaklarından yaralandı. Olay sonrası bölgede yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 189 adet fişek ve 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. (37), B.A. (21), S.E.B. (17) ve U.Ö. (23) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA