Manisa'da aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki çocuk öldürüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü. Kuzenleri tarafından vurularak öldürülen Nazım Kaya kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olay 2 Şubat Cuma günü Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir aile içinde çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım Kaya, başından vuruldu. Ağır yaralı olarak Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Nazım Kaya hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Nazım Kaya, Yıldız Camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Akhisar Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Nazım Kaya'nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA