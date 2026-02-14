Haberler

Uykudaki eşinin boğazını keserek öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki E.Ö., 72 yaşındaki eşi Emine Ö.'yü uykuda bıçakla boğazından keserek öldürdü. Olayın ardından torununu arayarak cinayeti itiraf eden yaşlı adam, polis ekiplerine teslim oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 72 yaşındaki eşini uykuda boğazından keserek öldüren 83 yaşındaki adamın ilk ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini evden çıkarmak istediğini iddia eden katil zanlısı E.Ö., eşi Emine Ö.'yü öldürdükten sonra kanlı bıçağı yıkayarak bulaşıklığa koyduğunu ve daha sonrasında torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, sabaha karşı Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö (83) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanlı bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş

Öte yandan, eşini öldüren E.Ö.'nün polise verdiği ilk ifadesine ulaşıldı. Eşi Emine Ö. ile sürekli tartıştıklarını savunan E.Ö., eşinin kendisini evden göndermek istediğini, sabah namazından sonra kavga ettiklerini daha sonra eşi Emine Ö. uykudayken boğazından keserek öldürdüğünü, kullandığı bıçağı yıkayarak bulaşıklığa koyduğu itiraf etti. Katil koca E.Ö., Emine Ö.'yü öldürdükten sonra da torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm gelin alın" dediği öğrenildi. - MANİSA

