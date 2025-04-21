Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı

Euro ve altından yeni rekor

Manisa'da 229 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Manisa'da 229 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 229 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 229 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Salihli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.D.'nin kullandığı aracı, D300 Karayolu üzerinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 229 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli M.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.