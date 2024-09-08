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Manisa'da 1 kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

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Manisa'da seyir halindeki motosikletin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'da 1 kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'da seyir halindeki motosikletin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Ağustos'ta Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ARN 639 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Latif Karaçam (45), yolun sağında park halindeki 638 PT 357 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırın sağ arka tekeri ile dingil arasında sıkışan sürücü Latif Karaçam olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan H.K. ağır yaralandı. Yaralı, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden Karaçam'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntüde seyir halindeki motosiklet, bir anda şerit değiştirerek park halindeki tıra arkadan çarpıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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