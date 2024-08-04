Mangaldan çıkan ateş sonucu kalp krizi geçiren TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi hayatını kaybetti
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda mangaldan çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti... O anlar kamerada
ANKARA - TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı mangaldan çıkan ateşten etkilenirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda mangaldan çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifiYönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.