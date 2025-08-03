Manavgat’taki Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Manavgat Çevreyolu Demokrasi Bulvarı kavşağında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Fehmi D.'nin kullandığı 07 LSS 67 plakalı hafif ticari araç, Sorgun Otogar Köprülü kavşak yan yolda Antalya istikametine gitmekte olan Osman Y.'nin kullandığı 16 LNK 76 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Fehmi D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA