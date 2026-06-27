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Manavgat'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Manavgat'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
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Antalya-Manavgat D-400 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu belirlenirken 25 bin TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Manavgat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken 25 bin TL ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolunda seyir halindeki Hacı E. G'nin kullandığı 32 ABS 195 plakalı otomobil, Ülkücan K'nin kullandığı 07 CIN 229 plakalı otomobile ve D-400 karayolunda seyir halindeki Halil Ş'nin kullandığı 70 EF 370 plakalı aracın karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücülerden Hacı E. G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde 0.64 promil alkollü olduğu belirlenen yaralı sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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