Manavgat'ta Yaya Kazası: Kadına Hafif Ticari Araç Çarptı

Manavgat'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, kadının köprülü kavşaktan gelen aracı görünce yolun ortasında bir an durakladığını ve aracın da bu sırada kadına çarptığını söylediler.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halindeki Erkan D.'nin kullandığı 07 BZD 67 plakalı hafif ticari araç, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'na geldiğinde yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Emine N. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan kadının yardımına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar koştu.

Aracı görünce donakaldı

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı içerisinde yerde kıvranan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, yolun karşısına geçmekte olan kadının köprülü kavşaktan gelen aracı görünce yolun ortasında bir an durakladığını ve aracın da bu sırada kadına çarptığı dile getirdiler. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA