Manavgat'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprü girişinde yola çıkan yayaya otomobil çarptı. Yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi'nden Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir eden Berkan A'nın kullandığı 07 BYU 431 plakalı otomobil, köprü girişine geldiği sırada yolun sağ tarafından kontrolsüz şekilde yola çıkan yaya Abdullah U'ya çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan Abdullah U., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa