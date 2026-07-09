Yaya geçidinden geçen yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Köprü istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Emirhan A. idaresindeki 07 CNN 488 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Avni T'.ye çarptı. Yaralanan Avni T., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Emirhan A.'nın ise tedavi olmak üzere kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı