Yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı o anlar güvenlik kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran otomobile, arkasından gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Caddesinde sarı köprü istikametine seyir halindeki Kubilay A.'nın kullandığı 07 BBZ 970 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran Bekir G.'nin kullandığı 17 AAZ 546 plakalı otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı