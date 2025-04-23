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Manavgat'ta Yasak Bölgeden Dronla Çekim Yapan Gence Ceza

Manavgat'ta Yasak Bölgeden Dronla Çekim Yapan Gence Ceza
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Manavgat'ta izinsiz dron uçurarak yasak bölgede çekim yapan gence 86 bin 388 TL ceza kesildi ve dronuna el konuldu.

Manavgat'ta yasak bölgede izinsiz olarak dron uçuran gence 86 bin 388 TL cezai işlem uygulanırken dronuna el konuldu.

Manavgat'ta Kavaklı Mahallesinde bulunan Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde dron ile çekim yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmada bir kişi yakalandı. Yasak bölgede dron uçurarak çekim yaptığı belirlenen Ö.A. isimli genci yakalayan ekipler, izinsiz dron uçurduğu belirlenen şahıs hakkında 2920 sayılı sivil havacılık kanununa muhalefetten 86 bin 388 TL cezai işlem uygulanırken dronuna el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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