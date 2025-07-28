Manavgat'ta Yalnız Yaşayan Adam Yatakta Ölü Bulundu

Manavgat'ta Yalnız Yaşayan Adam Yatakta Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, göl kenarında yalnız yaşayan İsmail Kocalar (42) yatağında ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde Kocalar'ın siroz hastalığı ve diğer sağlık sorunları olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde göl kenarındaki kulübede yalnız yaşayan şahıs, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karnavca Mahallesi'nde bir süredir göl kenarındaki kulübede yalnız yaşayan İsmail Kocalar (42), kulübenin ve yakınındaki değirmenin sahibi olan Abdurrahman Şimşek tarafından yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Siroz ve birçok hastalığı olduğu öğrenilen Kocalar'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İsmail Kocalar'ın İstanbul'da tekstil işiyle uğraştığı, Manavgat'a tekstil ürünleri getirip sattığı, göl kenarındaki barakada kaldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim

Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.