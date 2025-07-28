Manavgat'ta Yalnız Yaşayan Adam Yatakta Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde göl kenarındaki kulübede yalnız yaşayan şahıs, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karnavca Mahallesi'nde bir süredir göl kenarındaki kulübede yalnız yaşayan İsmail Kocalar (42), kulübenin ve yakınındaki değirmenin sahibi olan Abdurrahman Şimşek tarafından yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Siroz ve birçok hastalığı olduğu öğrenilen Kocalar'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İsmail Kocalar'ın İstanbul'da tekstil işiyle uğraştığı, Manavgat'a tekstil ürünleri getirip sattığı, göl kenarındaki barakada kaldığı öğrenildi. - ANTALYA