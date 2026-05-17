Manavgat'ta aşırı hız kaza yaptırdı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyarı levhasına uymayarak aşırı hız yapan otomobil, kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyarı levhasına uymayan ve aşırı hız yapan otomobilin kapalı kasa kamyonetle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki Gökdeniz B.'nin kullandığı 07 CGY 498 plakalı otomobil, Cumartesi Pazarı kavşağına geldiğinde Ömür G.'nin kullandığı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, 07 CGY 498 plakalı otomobilin uyarı levhasını dikkate almadığı ve aşırı hızlı şekilde kavşağa girdiği gözlendi. Kapalı kasa kamyonette bulunan çilekler araçtan pazaryerindeki tezgahlara taşınırken, bir bölümünün çarpmanın şiddetiyle araç içerisine devrildiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
