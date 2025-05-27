Manavgat'ta Turizm Sektöründe Şoför Olan Adamın Ölümü Şok Etti

Manavgat'ta Turizm Sektöründe Şoför Olan Adamın Ölümü Şok Etti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otelde konaklayan 54 yaşındaki Veysel Poyraz, otel odasını zamanında boşaltmadığı için hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemelerde kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

Manavgat'ta turizm sektöründe tur aracında şoförlük yapan 54 yaşındaki adam otelden çıkış saatinde otel odasını boşaltmayınca hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda 54 yaşındaki Veysel Poyraz, pazar günü akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan otele yerleşti. Bir gece konaklayacağını belirten ve anahtar alarak odaya çıkan Poyraz, dün odayı boşaltması gereken saatte otelden çıkış yapmadı. Bunun üzerine odanın kapısını çalan ve seslenmesine rağmen Poyraz'dan yanıt alamayan otel sahibi yedek anahtarla odanın kapısını açarak içeriye girdi.

Otel odasında ölü bulundu

Veysel Poyraz'ı oda içerisinde hareketsiz şekilde gören otel sahibi Metin D.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Poyraz'ın cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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