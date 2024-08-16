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Manavgat'ta Tur Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında bir aracın geri geri caddeye çıkmak üzere olduğu sırada kazayı görmesinin ardından kendi yolunda devam ettiği görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında bir aracın geri geri caddeye çıkmak üzere olduğu sırada kazayı görmesinin ardından kendi yolunda devam ettiği görüldü.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki olan Yaşar A.'nın kullandığı 07 BMU 354 plakalı tur aracı, Münevver K.'nın kullandığı 07 BEH 646 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından kendisinin iyi hissetmediğini söyleyen hafif ticari araç sürücüsü trafik ekipleri olay yerine geldiğinde hastaneye gitmeyeceğini belirtti.

Yardım etmek yerine uzaklaştı

Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Kaza meydana geldiği sırada İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünden bir aracın ters yön olmasına rağmen geri geri Çetin Emeç Caddesine çıkmaya çalıştığı, kazanın meydana gelmesinin ardından caddeye çıkmaktan vazgeçip kendi yolunda devam ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat antalya 3-sayfa trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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