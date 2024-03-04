Manavgat'ta traktör kazası: Bir kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bahçede devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bahçede devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı.
Kaza; Oymapınar mahallesi Hatmalar mevkiinde meydana geldi. Bahçede 07 LJ 935 plakalı traktörün arkasına bağlı ilaçlama makinesi ile zeytin ağaçlarına ilaçlama yapan Ahmet Yılmaz, biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Yılmaz'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yılmaz, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA