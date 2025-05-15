Manavgat'ta Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halinde olan F.G. idaresindeki 07 HET 66 plakalı kapalı kasa kamyonet, tali yola dönüş yaptığı sırada, tali yoldan Gültepe istikametinden gelip Manavgat şehir merkezine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 07 AEA 564 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü S.A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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