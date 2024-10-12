Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine müdahale eden ekipler, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Beleni istikametinden Sarılar Caddesi'ne doğru seyir halindeki Nuri Bulut'un kullandığı 07 BJL 395 plakalı hafif ticari araç hastane üst kavşağa girdiği sırada Manavgat istikametinden Sarılar'a doğru gitmekte olan Ataberk Doğan'ın kullandığı 07 FCM 30 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA