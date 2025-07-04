Manavgat'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, bir araç devrildi. Yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada araçlardan biri önce yan yattı, ardından tekerlerinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yaralanan sürücüler hastaneye ambulansla götürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, Atatürk Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan B.B.'nin kullandığı 07 BJV 454 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Suphi D.'nin kullandığı 06 CUM 466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle sol tarafına devrilirken, kaldırıma çarptıktan sonra tekerlerinin üzerine geri düştüğü görüldü.

Ambulansı zeytin ağacı gölgesinde beklediler

Kazada, otomobil sürücüleri Hasan B.B. ve Suphi D. yaralandı. Olay yerine tek ambulans çağrıldığı için Hasan B.B.'nin tedavisi ambulans içerisinde yapılırken, diğer araç sürücüsü havanın aşırı sıcak olması nedeniyle sağlık görevlisi tarafından yol kenarındaki zeytin ağacının gölgesinde ambulans gelene kadar bekletildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı

Konser zengini sanatçılar açıklandı! Hadise'ye soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.