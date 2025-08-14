Manavgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, servis minibüsüne çarparak park halindeki araçlara da zarar verdi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç servis minibüsü ile çarpıştı. Servis aracı park halindeki 2 araca daha çarptıktan sonra durabilirken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5022 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Latif A.'ın kullandığı 07 ADZ 518 plakalı hafif ticari araç 5010 sokak kesişimine geldiğinde, Yasin Ç.'in kullandığı 07 CCN 235 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı park halindeki 07 AYT 602 ve 07 YES 10 plakalı araçlara çarparak durabildi.

4 kişi hafif yaralandı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 07 CCN 235 plakalı servis minibüsü sürücüsü Yasin Ç. ile minibüste yolcu olarak bulunan Beyza M., Mete Z. A. ve Özlem Ç. isimli çocuklar yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
